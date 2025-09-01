У вбивстві, що сталося, простежується "російський слід".

Національна поліція в ніч на 1 вересня затримала підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Офіційні мотиви цього злочину ще не розкриваються, проте правоохоронці зазначили, що він не випадковий. У події є "російський слід".

ЗМІ взагалі повідомляють, що російські окупанти могли використовувати шантаж для досягнення своїх цілей.

"Російські спецслужби протягом року шантажували підозрюваного інформацією про те, де перебуває син, який вважається зниклим безвісти на війні", - заявляє "5 канал" у Telegram.

Убивство нардепа Андрія Парубія - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що підозрюваний у холоднокровному вбивстві був затриманий. Це сталося в Хмельницькій області. "Злочин було ретельно підготовлено: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі", - розповів глава МВС України.

Крім того, ми розповідали, що з'явилися перші кадри і деталі затримання підозрюваного у вбивстві Парубія. Поліції знадобилося 36 годин на те, щоб дістатися до нього.

"Він замаскувався під кур'єра і відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався приховати сліди - переодягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватися в Хмельницькій області. Але втекти не вдалося", - написав Голова Нациполіції України.

