'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: курс долара і євро 1 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 1 вересня, подорожчав на 5 копійок і складає 41,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс одразу на 25 копійок і складає 48,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок залишився на попередньому рівні – 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 1 вересня, подорожчав на 24 копійки – до 48,78 гривні.

Нацбанк встановив на 1 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,20 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

Курс долара в Україні у вересні буде досить прогнозованим - коридор можливих коливань очікується в межах 41,6-42 грн/дол. При цьому у перший місяць осені, окрім суто економічних чинників, як зниження інфляції, поступове зростання ВВП, а також стратегія Нацбанку, спрямована на мінімізацію валютних коливань, важливим стане воєнний чинник, вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

