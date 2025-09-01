За словами диктатора РФ, спроби Заходу залучити Україну до НАТО є однією з причин конфлікту.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну нібито було спровоковане Заходом. Про це він сказав на засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва, цитує Sky News.

За словами Путіна, потрібно усунути першопричину "кризи в Україні" та встановити баланс сил. Президент РФ додав, що війна почалася не через "вторгнення", а в результаті "державного перевороту" в Києві, який нібито підтримали західні союзники України.

Диктатор також заявив, що спроби Заходу залучити Україну до НАТО є однією з причин конфлікту.

Водночас він вважає, що саміт на Алясці з президентом США Дональдом Трампом відкриває шлях до миру в Україні. Російський диктатор наголосив, що обговорив результати саміту з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та очільниками інших держав.

"У цьому зв'язку ми високо цінуємо зусилля та пропозиції Китаю та Індії, спрямовані на сприяння вирішенню української кризи", - підкреслив Путін.

Візит Путіна до Китаю - що відомо

Як писав УНІАН, 31 серпня Путін прибув до Китаю для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Російського диктатора зустріли на червоній доріжці, а на майданчику саміту грала російська пісня "Калинка-Малинка".

Водночас колишній Міністр закордонних справ України Володимир Огризко назвав головну мету візиту Путіна до Китаю. За його словами, мета полягає у тому, щоб випросити допомогу для продовження війни проти України. Огризко нагадав, що ні для кого не є таємницею, що Китай допомагав і продовжує всебічно допомагати Росії, економічно і військово.

"Я думаю, що у Путіна головна мета - вимолити у свого східного сюзерена, щоб той його ще трішечки протримав", - підкреслив дипломат.

