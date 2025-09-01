Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, а євро – 48,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 1 вересня, зріс на 4 копійки – до 41,59 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав одразу на 20 копійок і складає 48,70 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,00 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,36 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,30 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,44 грн/євро, а курс продажу - 48,25 грн/євро.

Національний банк України встановив на 1 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,20 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН розповів, що початок осені буде досить інерційним - основні валютні зміни відповідатимуть літнім.

Згідно з його прогнозом, курс долара в Україні з 1 по 7 вересня перебуватиме в коридорі 41,6 - 42 гривні за долар на міжбанку і 41,6 - 42 гривні на готівковому ринку.

