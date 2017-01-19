У Кремлі не змогли відповісти на запитання, в якому обсязі Росія фінансує окупований Донбас.

Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, скільки коштів РФ виділяє на утримання та підтримку неконтрольованої урядом України частини Донбасу.

«Не можу відповісти на це запитання, не маю просто інформації, не знаю», - сказав Пєсков.

При цьому він зазначив, що некоректно говорити, що «молоді республіки» утримуються за рахунок Російської Федерації.

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«Це некоректно, безперечно, надається гуманітарна допомога, але про які суми йдеться, я вам сказати не можу», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня в Москві чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц повідомив, що молодь покидає окупований Росією Донбас, а кількість біженців вже досягла 2,5 млн осіб.

«Є багато молодих людей, які покидають цей регіон. В основному залишаються люди похилого віку практично без будь-якої підтримки і догляду. 3 млн людей повністю залежать від гуманітарної допомоги, 2,5 млн людей у різних напрямках покинули цей регіон як біженці», - сказав Курц.