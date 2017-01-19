Парубій закрив засідання Ради через недостатню кількість нардепів в залі

Як передає кореспондент УНІАН, на вечірньому засіданні зареєструвалося 336 народних депутатів. Водночас візуально їх в залі було значно менше.

Парубій припустив, що показник у 336 - це просто кількість карток депутатів у залі.

Він запропонував провести “персональне рейтингове голосування” на предмет особистої присутності депутатів у залі.

У цьому голосуванні 167 депутатів із 330 зареєстрованих у залі натисли кнопку “за”, один - “проти”, ще один депутат утримався.

Парубій оголосив, що в сесійній залі на цей момент перебуває лише 169 депутатів, зокрема від “Батьківщини” - 6, групи “Відродження” - 7, групи “Воля народу” - 1.

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У зв’язку з тим, що в залі немає необхідної для ухвалення рішень кількості депутатів, голова ВР оголосив, що закриває сьогоднішнє засідання.

Парубій нагадав, що наступне засідання розпочнеться завтра о 10.00. За його словами, завтра одразу після Години запитань до уряду відбудеться закриття поточної сесії Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, Парубій майже на годину раніше закрив сьогоднішнє ранкове засідання ВР через недостатню кількість депутатів у сесійній залі.