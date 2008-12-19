У Луценка є надія, що людей, які пограбували дім, де він живе, піймають

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликає банкірів і бізнесменів встановлювати на входах до установ і житлових будинків камери відеоспостереження для унеможливлення правопорушень в умовах кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві, відповідаючи на запитання журналістів після покладання квітів до Меморіалу загиблим співробітникам органів внутрішніх справ.

«До банківських установ у мене навіть не прохання, а вимога – ставити на входах відеокамери. Вони, на жаль, від цього постійно відмовляються, і сьогодні несуть через це достатньо серйозні покарання у вигляді фінансових втрат (маються на увазі випадки пограбувань банківських установ – УНІАН)», - сказав він.

«Аналогічне прохання до всіх бізнесменів і багатих людей, які можуть дозволити собі відеоспостереження. Воно допоможе і їм, і сусідам”, – додав міністр. Як приклад він навів будинок, в якому сам мешкає: «У мене на під’їзді стоїть відеоспостереження, і коли в будинку відбулося достатньо серйозне пограбування, саме завдяки цій відеокамері ми знаємо тепер обличчя грабіжників, і вони знаходяться в розшуку. Думаю, що вони будуть спіймані».

«На міліцію треба розраховувати, але, з іншого боку, не забувати про відповідальність (за власну безпеку) кожного з громадян», – резюмував Ю.ЛУЦЕНКО.