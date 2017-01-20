САП оскаржила відмову суду розглядати справу про скасування ліцензій на видобуток газу фірмами екс-міністра Злочевського - ЗМІ

Про це керівник САП Назар Холодницький повідомив в інтерв’ю журналістам програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

За його словами, прокурори лише 5 січня дізналися про ухвали суду, якими він відмовився розглядати скасування п’яти спецдозволів на видобуток природного газу ПАТ «Техноресурс», ТОВ «Парі» та ТОВ «Надрагаз», ці ухвали винесені наприкінці грудня минулого року.

«Наприкінці року винесли рішення, святами воно все «заговорилося». І ми дізналися 5 числа, без повідомлення, що 27-28 грудня було якесь рішення. В той самий день була підготовлена апеляція (подана 10 січня). Ми написали, що вимагаємо слухати за участі прокурора, інакше ніяк. Зараз вона в Київському апеляційному адмінсуді», – зазначив антикорупційний прокурор.

Окружний адмінсуд Києва відмовився розглядати справи про скасування ліцензій фірм, пов’язаних зі Злочевським, через те, що САП порушила шестимісячний термін, коли могла звертатися з позовом.

Керівник САП пояснив, що його підлеглі не могли звертатися до суду раніше через законодавчі норми – з 2014 року прокуратура може подати позов лише після відмови чи неналежного виконання обов’язків органами, які здійснюють державне регулювання у цій сфері. У цьому випадку це Державна служба геології та надр та Міністерство екології та природних ресурсів.

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«З квітня ми отримували інформацію від Держгеонадр та казали їм, що дозволи (отримані фірмами Злочевського) незаконні, звертайтеся до суду та скасовуйте. Вони відмовилися. 12 серпня ми отримали їхній лист, збирали доказову базу і 29 серпня вже подали позов. Тільки з часу отримання їхнього листа в нас виникло право звертатись до суду. Якби ми звернулися раніше, нам би суд абсолютно законно відмовив», – заявив Холодницький.

За його словами, після цього прокурори подали до суду всі документи, клопотання та докази й брали участь у засіданнях.

«А наприкінці року хтось тихенько щось виніс, нас не викликав, повісток не направляв, ми їх не отримували. У новому році ми взнаємо, що відмовили через те, що пропущений строк. Ви що раніше не бачили?», – зауважив Холодницький.

Виходячи з поданої апеляційної скарги, прокурори вважають, що суд з’ясував не всі обставини справи, порушив норми права та неправильно вирішив питання. Тож САП вважає ухвалу Окружного адмінсуду «незаконною» та просить її скасувати і направити для продовження розгляду.

Раніше міжнародна компанія Burisma заявила про припинення в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо президента групи Злочевського й операційних компаній, що входять до Burisma Group. Як йдеться в повідомленні компанії від 12 січня, це рішення є результатом «взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури України та Burisma Group».

У ГПУ цю інформацію підтвердили й уточнили, що справу про незаконне збагачення і відмивання коштів закрили 1 листопада 2016 року через відсутність ознак злочину.

Довідка УНІАН. Burisma Group — незалежна газовидобувна компанія з активами в Україні, Італії та Казахстані. Є однією з найбільших компаній з видобутку газу в Україні з річним обсягом близько 1,5 млрд куб. м газу. Також Burisma займається розвідкою вуглеводнів, наданням сервісних послуг та геотермальної енергетики. У планах компанії на 2017 рік наростити видобуток газу в Україні до 2 млрд куб. м. На енергетичному ринку працює з 2002 року. Одним із акціонерів групи Burisma є колишній міністр екології Злочевський.

Як зазначено на корпоративному сайті компанії за підсумками 2015 року Burisma зайняла 30% частку ринку приватного видобутку газу в Україні. У 2008 році група придбала видобувні компанії «Еско-Північ» та «Парі», в 2012-му отримала дозволу на покупку «Першої української нафтогазової компанії» і компанії «Нафтогаз Гарант».