Блок Тимошенко: підвищення тарифів на ЖКГ несумісне з життям

Політична рада Блоку Юлії Тимошенко у місті Києві розглядає підвищення усіх тарифів на житлово-комунальні послуги для населення столиці як таке, що суперечить інтересам та матеріальним можливостям киян.

Як ідеться у заяві політради БЮТ у м.Києві, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення України є прямим і безпосереднім наслідком встановлення надзвичайно завищених тарифів на український природний газ.

“Як відомо, відпускні ціни на природний газ для населення в Україні не переглядалися впродовж семи років - з квітня 1999 р. по травень 2006-го. Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила тарифи на газ для населення двічі: 1 травня на 25% - до 22-24 коп./куб. і 1 липня на 85% - до 40,7-44,4 коп./куб. На сьогодні у Києві, за оцінками експертів, собівартість електроенергії становить 0,09 коп. (плата - 22,5 коп.), газу - 114 грн. за тис. кубометрів (плата - 414 грн.), утримання будинків комунальних ЖЕКів – 1,03 коп. за кв. м, холодної води -1,12 грн. за кубометр”, йдеться у заяві.

БЮТ наголошує, що “дії новосформованого Кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ уособлюють безвідповідальне ставлення до необхідного соціально-економічного забезпечення життя людей не тільки столиці, але й усієї країни. Уряд Віктора ЯНУКОВИЧА сьогодні має всі можливості скасувати необгунтоване завищення тарифів для населення, однак свідомо це не робить. Тим самим фактично визнає, що є правонаступником корупційних і тіньових схем в енергетичній сфері держави. Таким чином гроші від населення йдуть на обслуговування апетитів тіньової корупційної системи.

Введення нових тарифів на природний газ для населення та зростання цін на комунальні послуги призведе до переходу значної кількості киян у статус малозабезпечених, а багатьох поставить на межу виживання”.

Київські міські партійні організації Блоку Юлії Тимошенко вважають недоречним і необгрунтованим підвищення тарифів на воду, газ, електроенергію, опалення. Блок Юлії Тимошенко та члени партій, що входять до блоку, негативно оцінюють дії Кабінету міністрів України, органів місцевого самоврядування, житлово-комунальних підприємств, інших підприємств, які підтримали зростання тарифів у ЖКГ.

“Поки не буде запроваджений механізм компенсації витрат споживачів послуг житлово-комунальної сфери, доти ні в якому випадку не можна дозволити київським посадовцям та українському уряду вирішувати проблеми міста за кошти людей”, зазначається у заяві.

Для нормалізації тарифної політики та усунення тіньових схем з газового ринку України, Блок Юлії Тимошенко пропонує керівництву держави:

“- негайно скасувати необгрунтоване підвищення тарифів на газ для населення України та бюджетних установ;

- припинити діяльність на газовому ринку непрозорих компаній, що сповідують тіньові методи роботи та створюють необхідність стрімкого підвищення цін на газ;

- повернутися до виконання прямих міжурядових угод щодо постачання газу між Україною і Туркменістаном, Російською Федерацією, Казахстаном, Узбекистаном без сумнівних фінансових посередників;

- терміново прийняти закон, підготовлений депутатами фракції Блоку Юлії Тимошенко, щодо заборони конфіскації житла у громадян України за борги за житлово-комунальні послуги”.

Зважаючи на такі дії уряду, для покриття різниці між діючими тарифами на житлово-комунальні послуги та фактичною собівартістю їх виробництва, БЮТ пропонує Київській міській раді розглянути питання про підвищення ставок орендної плати за користування земельними ділянками Кабінету Міністрів України та центральними органами виконавчої влади.