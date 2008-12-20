Куніцин мріє, щоб у Севастополі «без бійки обійшлося»
19:58, 20 грудня 2008Політика
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Хоче створити спеціальний режим у місті
Голова міськдержадміністрації Севастополя Сергій КУНІЦИН у 2009 році планує реалізувати економічний проект у місті щодо створення спеціального економіко-правового режиму.
Про це він заявив тижневику "Коментарі", відповідаючи на запитання про плани наступного року.
“Я планую реалізувати економічний проект у Севастополі щодо створення спеціального економіко-правового режиму. Дуже хочу пережити зиму разом із містом, Кримом і сім`єю - безболісно, тому що спостерігається колосальний дефіцит ресурсів”, - сказав С.КУНІЦИН.
«Взагалі, хочеться, щоб цей рік закінчився – він дуже важкий, високосний рік. Щоб усе спокійно, без бійки обійшлося. От і все», - додав він.
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