Єхануров про Гриценка, МіГ-29, квартири, фрегати та Росію

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ розраховує в 2009 році завершити трансформацію української армії.

Про це він сказав тижневику "Коментарі", відповідаючи на питання: "Які у вас плани наступного року?".

“2009 рік повинен стати роком трансформації української армії. Річ у тому, що військова трансформація, на відміну від процесу реформування і розвитку збройних сил будь-якої країни, не обмежується звуженим колом переважно військових питань”, - відзначив Ю.Єхануров. При цьому він наголосив, що продовжує ті реформи, які почав його попередник Анатолій ГРИЦЕНКО. “І в цьому питанні в Україні існує спадкоємність”, - сказав Ю.Єхануров.

Також, за його словами, Міністерство оборони має перспективні плани щодо модернізації МіГ-29, вертольотів, співпрацює із зарубіжними компаніями. В рамках британсько-французької ініціативи планується повністю завантажити замовленнями українські підприємства, які ремонтують і модернізують вертольоти, повідомив Ю.Єхануров, зазначивши, що буде також залучена французька фірма «Сажем».

Крім того, буде продовжено комплектування Військово-морських сил України військовослужбовцями за контрактом. За даними Ю.Єханурова, в 2008 році вкомплектувати контрактниками ВМС України вдалося тільки на 67% не в останню чергу через наявні соціальні проблеми. Для їх вирішення торік у Севастополі вручили ключі від десяти квартир, цього року - не менше двохсот, сказав міністр оборони, пообіцявши, що наступного року квартир буде ще більше. “Це важливо, щоб утримати на флоті професіоналів”, - наголосив він.

При цьому Ю.Єхануров констатував, що під час скорочення армії на Кримському півострові після розпаду Радянського Союзу ліквідовували дуже важливі військові частини, тому Міністерство планує відновити частини морської піхоти, ППО і берегової охорони.

Також міністр зазначив, що тривають планові роботи над створенням українського корвета. “Справи просуваються не дуже швидко, але в рамках певних термінів”, - сказав він. Розробляється і багатофункціональний ракетний комплекс, повідомив Ю.Єхануров.

Міністр нагадав і про плани придбання в США фрегатів для ВМФ України. Вартість нового судна – приблизно 400 млн. дол., а списаного - 50-60 млн. дол., зазначив Ю.Ехануров.

Окремо міністр наголосив необхідність покращувати відносини з Росією, зазначивши, що потрібно зробити все для того, щоб “ми чули один одного”. “Між двома міністерствами оборони існують нормальні робочі відносини. Політика, звичайно, накладається, але на горизонтальному рівні відбувається нормальне спілкування”, - відзначив Ю.Єхануров.