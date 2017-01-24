"Ні України, ні агресії": Ягланд в ПАРЄ жодного разу не вжив слово "Росія", говорячи про проблеми ЄС

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ягланд виступив перед депутатами з традиційним зверненням до початку сесії, перерахувавши ключові проблеми на порядку денному.

Серед таких проблем він назвав пропаганду і фейкові новини, включаючи вплив на вибори; посилення популістів в Європі; загрози з боку популістів; міграційну кризу; кризу в Туреччині; проблему поширення тероризму.

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У виступі, яке тривало понад півгодини, він не згадав про агресію проти України, про анексію Криму, і жодного разу не вжив слово "Росія".

Після виступу Ягланда почалася сесія запитань депутатів до генсека.