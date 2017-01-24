"Ні України, ні агресії": Ягланд в ПАРЄ жодного разу не вжив слово "Росія", говорячи про проблеми ЄС
18:51, 24 січня 2017Політика
1479 0
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд у виступі в Парламентській асамблеї Ради Європи не назвав російську агресію проти України в числі проблем на просторі Ради Європи.
Він жодного разу не вжив слово "Росія" / Council of Europe
Про це повідомляє "Європейська правда".
Ягланд виступив перед депутатами з традиційним зверненням до початку сесії, перерахувавши ключові проблеми на порядку денному.
Серед таких проблем він назвав пропаганду і фейкові новини, включаючи вплив на вибори; посилення популістів в Європі; загрози з боку популістів; міграційну кризу; кризу в Туреччині; проблему поширення тероризму.
Читайте такожГенсек Ради Європи: Нам усім відома дуже складна ситуація в Україні, бо з боку РФ робляться певні дії
У виступі, яке тривало понад півгодини, він не згадав про агресію проти України, про анексію Криму, і жодного разу не вжив слово "Росія".
Після виступу Ягланда почалася сесія запитань депутатів до генсека.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимова сесія ПАРЄ