В Україні викрили 12 партій у махінаціях із фінансовими звітами

Про це голова НАЗК Наталія Корчак написала на своїй сторінці у Facebook.

Так, кримінальні порушення виявили у партій: "Наш край", Народний рух України, Аграрна партія, "Нова політика", Партія сильної влади, "Власна сила", політичне об'єднання "Пряма дія", "Самоврядна українська держава", Партія вільних демократів, КПУ, "Зелені", ВО "Свобода".

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Серед порушень у звітах - деякі політсили "забули" про існування своїх місцевих осередків обласного, міського та районного рівнів; деякі - не надали відомості про транспортний засіб, який перебуває на праві власності партії; а от КПУ не подала інформацію про 64 об’єкти майна, які належать центральному офісу партії та її Полтавському обласному осередку (земельна ділянка, нерухомість (квартири, будинки, приміщення в будинках) та два авто 2004 року випуску).

Викриті факти відправили до Нацполіції України, яка має реагувати на ці правопорушення.