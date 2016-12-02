Кличко забув вказати у декларації про нерухомість в США та Німеччині

Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми», проекту "Радіо Свобода".

Як з’ясували журналісти, родина Віталія Кличка мешкає у Гамбурзі. Цього не приховують на особистих сторінках у мережі Facebook дружина Наталія Єгорова та донька Ліза Вікторія, яка відвідує місцеву школу.

Дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова, яка як співачка має сценічне ім’я Наталія Кличко, у лютому цього року в інтерв’ю німецькому виданню Gala.de розповідала, що вона з родиною живе в Гамбурзі, а сам мер – у Києві. «Зараз Наталя з родиною постійно проживає в Гамбурзі», – ідеться в матеріалі.

«З чоловіком ми бачимось щоразу, коли випадає така нагода. Інколи я літаю на пару днів до України, там живуть мої батьки і сестра», – повідомляла Gala.de Наталія Єгорова у лютому цього року.

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Раніше видання «Українська правда» повідомляло, що родина Віталія Кличка мешкає у будинку в районі Отмаршен міста Гамбург у Німеччині. Це ж підтвердила журналістам «Схем» і місцевий ріелтор Катя Вегнер.

Крім цього, дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова у квітні та липні цього року ділилася на своїй сторінці у Facebook фотографіями з вілли у Лос-Анджелесі (США) за адресою 2055 Stradella RD під час відпочинку.

Відкриті сервіси пошуку Сполучених Штатів whitepages.com та everify.com вказують, що дружина Кличка зареєстрована у будинку саме за цією адресою.

Згідно з документами, будинком із 2005 року володіє траст The Maximum Trust із довіреною особою Меліссою Москал Бенсівенга.

Вона працює у сімейному бізнесі Кличків у США – компаніях K2 Promotions LLCта K2 Promotions Inc.

При цьому колишній власник будинку Мансур Ягубзадех у коментарі журналістам «Схем» підтвердив, що у 2005 році він знав, що продає віллу саме відомому українському боксеру Віталію Кличку. Реєстри вказують, що відтоді власник не змінювався.

Оформлення майна на трастову компанію із довіреною особою – це типовий спосіб приховати справжнього власника майна, розповіли юристи Центру протидії корупції.

Виконавчий директор «Трансперенсі Інтернешнл Україна» Ярослав Юрчишин зазначив, що Віталій Кличко був зобов’язаний вказати майно у Гамбурзі та Лос-Анджелесі, яким користуються члени його родини.

«Все майно, яким користується подружжя, має бути задеклароване. В даному випадку – і навіть те майно, яким користуються вони і неповнолітні діти, які є на утриманні подружжя», – зазначив він.

У коментарі «Схемам» мер Києва Віталій Кличко заявив: «Я не слідкую за дружиною, де вона перебуває. Яким майном користується донька – спитайте у неї. Все, що я заробив, я вказав у декларації».

До кар’єри політика Віталій Кличко був успішним боксером і отримував мільйонні гонорари.