У Тransparency International розповіли, як побороти корупцію в Україні

Україна, згідно щорічному рейтингу «Індексу сприйняття корупції", посіла 131 місце. Однак, для того, щоб реально покращити рівень боротьби із корупцією в Україні необхідно вирішити проблеми безкарності та недієвої системи правосуддя. Про це заявив виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

«За останні роки Україна пройшла багато випробувань і досягла певних позитивних змін на рівні розкриття публічних фінансів, нетерпимості населення до корупції, нового антикорупційного законодавства. Але безкарність, яку досі відчувають корупціонери, зводить нанівець позитивні досягнення і не дає реформі відбутися. Відсутність результатів з повернення коштів режиму Януковича і його соратників – яскраве свідчення цього. Якщо не відбудеться реального очищення системи правосуддя, ми не зможемо розімкнути коло безкарності і перейти на якісно новий рівень. Покращення СРІ неможливе без прозорої, справедливої судової системи, яка буде надійною для інвесторів та бізнесу», - сказав Юрчишин.

При цьому зазначається, що Тransparency International Україна пропонує п’ять кроків для здійснення реальних антикорупційних змін.

Зокрема необхідно створити ефективну і дієву систему антикорупційного правосуддя із залученням іноземних спеціалістів як активних учасників процесу відбору суддів для цих судів. На думку експертів, це разом з ефективною роботою НАБУ та САП дозволить активізувати боротьбу з корупцією, зокрема гарантуватиме ефективність перевірки електронних декларацій.

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Також необхідно максимально активізувати всі можливості для ефективного розслідування і доведення до суду справ фігурантів «санкційного списку Януковича». При цьому важливо не лише добитися засудження, нехай і заочного, але й повернення викрадених коштів, як виведених за кордон, так і залишених в Україні. Це ж стосується і фактів корупції у чинній владі.

Рекомендується активно залучати бізнес, як український, так і міжнародний, до встановлення нових прозорих правил відносин у трикутнику «суспільство – влада – бізнес».

В організації рядять за допомогою методів дерегуляції, прогнозованості податкового законодавства, становлення реального верховенства права забезпечити стабільні умови для ведення бізнесу, змінити його ставлення до України.

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Окрім того, пропонується провести аудит та знизити ступінь секретності у секторі безпеки та оборони за напрямками: статті державного бюджету, річні плани державних закупівель, інформація про проведення закупівель та укладені контракти.

Transparency International радить налагодити системну комунікацію щодо антикорупційної реформи із суспільством та міжнародними партнерами на базі реальних фактів і досягнень, а не обіцянок. Також Україна мусить чітко дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов’язань.

Як повідомляв УНІАН раніше, Україна посіла 131 місце в рейтингу «Індексу сприйняття корупції». Відповідний щорічний рейтинг опублікувала міжнародна неурядова організація Transparency International (TI). Згідно із повідомленням TI у світі зростає рівень корупції.

«Результати цього року ще більше підтвердили зв'язок між корупцією і нерівністю, які підживлюють одне одного, щоб створити порочне коло між корупцією, нерівний розподіл влади в суспільстві, і нерівномірний розподіл багатства», - йдеться у повідомленні організації.