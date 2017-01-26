"Запакувати у психушку": в ГПУ розповіли, як поплічник Гречківського "кочує" медичними закладами

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"Якщо у вас є посада члена ВРЮ, великі статки, Майбах, а суми хабарів вам сягають сотень тисяч баксів, то ви можете свого подєльніка легко запакувати у психушку! Саме таким шляхом пішов той самий Гречківський, який таким чином намагається уникнути кримінальної відповідальності за хабарництво", - коментує на свої сторінці у Facebook ситуацію прес-секретар генпрокурора.

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Так, за даними ГПУ, стороною обвинувачення зібрано достатньо доказів, що підтверджують обґрунтованість підозри у вчиненні зазначеними особами інкримінованого їм злочину.

Однак, як зазначається, вже на стадії завершення досудового розслідування посередник в незаконному заволодінні коштами несподівано був госпіталізований в Житомирську психіатричну лікарню № 1 Житомирської обласної ради з невизначеним діагнозом.

"Після цього поплічник П. Гречківського «кочує» з одного медичного закладу до іншого та стверджує, що нібито оговорив останнього через хворобливий стан, пов'язаний із розладами психіки", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, на даний час за ініціативою захисника поплічнику Гречківського судом призначено судово-психіатричну експертизу.

Разом з тим, Генеральна прокуратура прийшла до висновку, що "така процесуальна поведінка сторони захисту викликана незаконним впливом одного підозрюваного на іншого, і є нічим іншим як спробою уникнення ними кримінальної відповідальності".

У свою чергу, у прес-службі Гречківського заявили, що він дотримувався обов'язку і не спілкувався з іншим підозрюваним у цій справі.

Нагадаємо, 22 вересня Генеральна прокуратура повідомила, що члену Вищої ради юстиції Гречківському висунуто підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (замах на шахрайство).

Напередодні генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Департамент справ у сфері економіки ГПУ разом з Департаментом "К" Служби безпеки викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення.

"Затримано посередника - арбітражного керуючого Мін’юсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис. доларів", - зазначив генпрокурор.

Гречківський заявив, що справа проти нього сфабрикована, і ніяких доказів у ГПУ немає.