У МЗС пояснили коментар Зеркаль: слова про виключення Києва з переговорів щодо Донбасу - трактування Reuters

Про це повідомила речник МЗС Маряна Беца, передає "Українська правда".

"Олена Зеркаль не говорила про стурбованість тим, що Трамп може виключити Україну з переговорів щодо Донбасу. Слова, на які ви звернули увагу, були висновками, зробленими журналістами Reuters", - зазначили Беца.

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"Говорячи про занепокоєння щодо можливого виключення України з переговорів із Донбасу, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль зазначила: "Ми послідовно виходимо з однією позицією: будь-які переговори щодо України, включно з Кримом та Донбасом, повинні відбуватися за нашої участі. Це надзвичайно важливо, адже йдеться про майбутнє нашої держави", - додала Беца.

Раніше вийшов коментар Зеркаль Reuters. У ньому у підводці до її цитати видання зазначило, що Україна стурбована тим, що президент США Дональд Трамп у спробі поліпшити відносини з Москвою може виключити Київ з переговорів щодо Донбасу.