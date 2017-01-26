Україна повинна мати право голосу в угоді між США та Росією - МЗС

Про це в інтерв'ю Reuters заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає ТСН.

За її словами, Україна стурбована тим, що президент США Дональд Трамп усуне Київ від будь-яких мирних переговорів, якими він намагається поліпшити відносини з Москвою.

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"Оскільки ми говоримо про майбутнє нашої країни, ми не хочемо бути виключені з переговорів. Ми не хочемо бути розмінною картою. Ми хочемо брати в цьому участь", - сказала заступник міністра.

Олена Зеркаль зазначила, що не вірить більше у джентльменські угоди, нагадавши, що анексією Криму Росія порушила Будапештський меморандум 1994 року, згідно з яким Україна, Білорусь і Казахстан відмовилися від ядерної зброї в обмін на гарантії територіальної цілісності.

Зеркаль повторила заклик президента України Петра Порошенка до Заходу підтримувати санкції, введені проти Росії у 2014 році через анексію Криму та підтримку сепаратистів на Донбасі.

"Це єдиний інструмент, який ми всі маємо, щоб запобігти подальшому прояву агресії Путіна", - сказала вона.