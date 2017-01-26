На сьогодні в окупованому Криму незаконно утримуються 27 громадян України - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

"Станом на сьогодні у нас є інформація про те, що незаконно утримуються в окупованому Росією Криму 27 громадян України. Можу вас запевнити, що по кожному з них ми ведемо роботу, по кожному з них ми працюємо з компетентними органами з метою винайдення інформації, яка б допомогла їх звільнити", - сказала Беца.

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Також вона нагадала, що в Росії незаконно утримуються 17 політв’язнів - громадян України, які незаконно заарештовані за сфабрикованими обвинуваченнями.

Як повідомляв УНІАН, за даними представника України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, першого заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко, минулого року завдяки зусиллям президента, дипломатів, Мінської групи вдалося звільнити трьох бранців Кремля і близько 20 заручників з окупованих територій. Згідно з даними СБУ, на сьогодні бойовики на тимчасово окупованих територіях утримують у полоні 112 українців.

Українські політв’язні в Росії нещодавно отримали листи підтримки від президента України Петра Порошенка. Під час візиту до Фінляндії 24 січня Порошенко закликав президента Фінляндії Саулі Нііністьо посилити тиск на Росію в питанні звільнення українських політв’язнів, що утримуються на тимчасово окупованих територіях та в РФ.