Україна не може обійтися без вугілля з окупованих територій – глава СБУ

Про це він заявив журналістам на брифінгу, передає Еспресо.TV.

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"Є речі, які вкрай необхідні нашій економіці. Для нашої економіки вкрай необхідне вугілля. СБУ не регулює, хто і в яких кількостях постачатиме вугілля на підконтрольну Києву територію. Але без цього вугілля ми не можемо обійтися, наскільки мені відомо від чиновників Мінекології", - заявив Грицак.

За його словами, процес переправлення через лінію розмежування, в тому числі вугілля, від самого початку війни на Донбасі контролювала СБУ, проте потім нею було ініційоване створення міжвідомчої групи, яка б мала зменшити ризики корупції при переміщенні товарів через лінію розмежування.

Грицак повідомив, що зараз це рішення вже скасоване і контролювати процес переміщення товарів через лінію розмежування має ДФС, а роль СБУ - це контроль за діями посадовців ДФС.

Як повідомляв УНІАН, ветерани АТО планують заблокувати ще один залізничний напрямок в рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, перекрили дорогу Луганськ - Попасна.