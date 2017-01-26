Поліцейська місія ОБСЄ необхідна для організації виборів на Донбасі - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

Читайте такожЗустріч у "нормандському форматі" не планується через блокування Росією виконання безпекових умов – Клімкін

"Що таке поліцейська місія? Поліцейська місія – це присутність представників ОБСЄ з озброєним компонентом, які мають допомогти нам організувати вибори. Зараз там нема жодної інфраструктури. Яким чином це буде відбуватися, хто цим буде займатися? Це ті, хто зараз у Донецьку й Луганську, будуть займатися організацією виборів? Реально – це буде ОБСЄ", – сказав Клімкін.

Він зазначив, що ОБСЄ має діяти прозоро на основі того, що буде відбуватися на Донбасі. "Хто реально поновить усі ці реєстри й порахує, хто там є? Оскільки інакше там будуть будь-які маніпуляції з кількістю людей, хто проголосує, ми це все прекрасно розуміємо", – наголосив Клімкін.

Також він відзначив необхідність забезпечення безпеки виборів, оскільки на окупованій частині Донбасу "хто завгодно може починати стріляти в будь-який момент і зірвати вибори".

"Тому, без такої місії ОБСЄ, це не може бути", – заявив Клімкін.

Він наголосив, що виходячи з того, що рішення в ОБСЄ приймаються всіма 57 країнами – членами, необхідно "якось дотиснути Росію на цю місію".