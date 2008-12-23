У БЮТ натякнули нардепам, що новорічних канікул не буде

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що до кінця цього року буде ухвалений державний бюджет на наступний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Заступник голови ВР зауважив, що спрощена процедура розгляду держбюджету є щорічною традицією парламенту.

При цьому він нагадав, що за часів, коли уряд очолював нинішній лідер фракцій Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, одним голосуванням не тільки ухвалювався держбюджет, а й вносилися зміни до 60 законів.

«Такий підхід був характерний при розгляді проекту держбюджету протягом останніх 10 років», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що проектом постанови про спрощення розгляду проекту держбюджету на 2009 рік та інших законодавчих актів пропонується розглядати паралельно зміни до низки законів і проект держбюджету на 2009 рік.

Він наголосив, що ті політичні сили, які сьогодні намагаються зірвати розгляд проекту держбюджету на 2009 рік, «повинні здати свої квитки на новорічний відпочинок», оскільки Верховна Рада повинна працювати до того часу, поки не буде ухвалено держбюджет на 2009 рік.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада України відмовилася внести до порядку денного проект постанови про особливості процедури розгляду і прийняття проекту Держбюджету на 2009 рік та ряд законопроектів, які забезпечують збалансованість державного бюджету.

За внесення даного проекту постанови до порядку денного проголосували лише 224 народні депутати з 442 зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом постанови пропонувалося один раз відхилитися від встановленої регламентом ВР процедури прийняття законів та визначити особливу процедуру і скорочення строків розгляду і прийняття держбюджету та інших законів.