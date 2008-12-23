Ющенко про проект держбюджету-2009 від Тимошенко: це - трагедія

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає безвідповідальним підготовлений урядом проект бюджету на 2009 рік. Про це він повідомив, виступаючи на нараді з керівниками обласних державних адміністрацій та представниками місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент розкритикував запропонований урядом проект бюджету-2009. «Це трагедія, це самий безвідповідальний документ», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він наголосив, що уряд несе пряму відповідальність за підготовлений ним проект бюджету.

Президент закликав докорінно змінити бюджетну політику. На його думку, уряд має запропонувати збалансовану бюджетну політику, а проект дежрбюджету-2009 має бути реальним.

В.ЮЩЕНКО також розкритикував макроекономічні показники, заявлені урядом лише 17 грудня. Він зазначив, що такі показники можуть стати колосальною проблемою для державного бюджету на 2009 рік.

В.ЮЩЕНКО також заявив, що найбільший удар внаслідок запропонованої урядом бюджетної політики може бути завдано саме по регіонах. «Найбільший удар по темпах і глибині зазнають місцеві бюджети», - сказав Президент.

Він додав, що у разі схвалення такого варіанту бюджету, який запропонував уряд, під велику загрозу будуть поставлені міжбюджетні відносини.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні затвердив проект державного бюджету України на 2009 рік. За інформацією на 22 грудня, уряд планував на 2009 р. зростання ВВП на рівні 0,4%, інфляцію – 9,5%. Документ розраховувався, виходячи з курсу 7-7,5 грн./дол.

За інформацією глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО, проект державного бюджету на 2009 рік Кабмін підготував з дефіцитом більш як 2% ВВП.

Проект держбюджету-2009 Кабмін планував подати до Верховної Ради 23 грудня.