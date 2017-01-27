Порошенко 30 січня відвідає Берлін для зустрічі з Меркель

12:25, 27 січня 2017
Політика
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Президент України Петро Порошенко 30 січня відвідає Берлін та зустрінеться з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Петро Порошенко / REUTERS

Про це журналістам повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Очікується, що співрозмовники обговорять ситуацію на Донбасі та імплементацію Мінських угод.

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Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко 23 січня здійснив офіційний візит до Естонії, 24 січня – до Фінляндії.

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Теги: #Донбас#Порошенко#Меркель