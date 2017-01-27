Порошенко 30 січня відвідає Берлін для зустрічі з Меркель

Президент України Петро Порошенко 30 січня відвідає Берлін та зустрінеться з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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