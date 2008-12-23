Тимошенко бачить проблеми, якщо НБУ за тиждень не зробить долар по 6,0-6,5

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає економічно та фінансово обґрунтованим курс національної валюти на рівні 6,0-6,5 грн./дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи у Верховній Раді України.

За її словами, девальвація курсу гривні за період з початку жовтня ц.р. становила 38,5%.

Вона висловила думку, що в разі, якщо Національному банку України не вдасться протягом кількох днів або щонайбільше тижнів повернути курс в економічно обґрунтовані рамки, то виникнуть проблеми у позичальників комерційних банків з платежами за їхніми зобов`язаннями.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО висловила надію, що створена в парламенті Тимчасова слідча комісія дасть оцінку діям Нацбанку в кризовий період.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Верховна Рада України прийняла постанову «Про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань перевірки діяльності Національного банку України в період фінансової кризи».

22 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО поставив перед Національним банком України завдання до кінця 2008 року зміцнити національну валюту до 8 грн./дол.