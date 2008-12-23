Черновецький обіцяє підпорядкувати всіх собі особисто

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має намір до кінця терміну своїх повноважень провести повну централізацію влади в столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Моя філософія управління полягає в наступному: повна централізація. Я - дуже владна людина, і мої заступники. Повна централізація абсолютно всього того, що відбувається в Києві, абсолютно всього – централізація ЖЕКів, лікарень, шкіл. Всі підпорядковуватимуться особисто мені. За все я нестиму відповідальність перед киянами», - сказав мер.

Як він пояснив, мета організації такої влади в столиці – не дозволити, «щоб шахраї управляли містом». «Тому що 90% грошей в тіні, хабарі», - сказав мер.

«Я вам гарантую, що до кінця свого конституційного терміну я централізую все. Децентралізація – це шлях в нікуди. Незважаючи на те, що це якось впливає на демократію. Ну, з демократією ми зачекаємо, а з поліпшенням життя бабусь чекати не можна», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.