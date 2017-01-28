ГПУ продовжила розслідування справи про держзраду Януковича - адвокат

Про це 27 січня повідомив його адвокат Віталій Сердюк в ефірі одного з телеканалів.

"Слідство повідомило захист, що термін слідства продовжено до кінця березня 2017 року до 28 числа", - сказав він.

За словами захисника, для того, щоб Янукович вважався повідомленим про підозру у держзраді, уточнене повідомлення має бути надіслане у зв'язку з його перебуванням на територію РФ, через міжнародну правову допомогу.

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«Тільки так воно може бути належним і допустимим. Щоб Янукович вважався повідомленим про підозру воно має пройти відповідну процедуру шляхом вручення через уповноважені органи РФ», - заявив Сердюк, додавши, що зараз повідомлення про підозру не вважається врученим.

«РФ повідомила ГПУ про те, що її запит про надання правової допомоги перебуває в стадії виконання. Захист намагається прискорити виконання даного запиту. З боку Віктора Януковича очікується вчинення дій з вручення даної підозри. Щойно процедури будуть здійснені, ми підпишемо повідомлення про підозру», - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Генпрокуратура України викликала Януковича на 30 січня в ГПУ для участі у відкритті матеріалів кримінального провадження про державну зраду.

У ГПУ зазначили, що 27 січня генеральним прокурором Юрієм Луценком підписано повідомлення про зміну підозри Януковичу у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території і державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України) і ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 березня 2014 року Янукович, крім направлення письмової заяви до президента Російської Федерації Володимира Путіна з проханням використовувати збройні сили РФ на території України, звернувся з аналогічною письмовою заявою до Ради федерації Федеральних зборів РФ, яка стала підставою для надання Путіну згоди на використання регулярних військ цієї держави на території України.

Захисники підозрюваного від отримання зазначеного повідомлення про зміну підозри, що передбачено ч. 2 ст. 297-5 КПК України, безпідставно відмовилися, у зв'язку з чим його було надіслано поштою.

Раніше Луценко заявив, що з березня розпочнеться суд над Януковичем. За словами генпрокурора, нещодавно слідство допитало останнього свідка у цій справі - голову Верховної Ради Андрія Парубія.