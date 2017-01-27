Сьогодні Януковичу передадуть підозру у держзраді з урахуванням прохання вести війська РФ - прокурор

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

"Сьогодні буде вручена захисникам підозрюваного Януковича нова підозра, а також буде відправлено на всі відомі адреси проживання та перебування підозрюваного Януковича", - сказав він.

"Зміна підозри полягає в тому, що ми додали новий епізод щодо звернення підозрюваного Януковича з листом про введення російських військ на територію України до Ради Федерації", - пояснив Кравченко.

Він додав, що під час досудового розслідування було встановлено, що Янукович звертався з таким листом і до президента Росії Володимира Путіна, і до Ради Федерації РФ.

Прокурор наголосив, що йдеться не про нову підозру, а лише про уточнену.

Крім того, він повідомив, що 30 січня "ми завершуємо спеціальне досудове розслідування та відкриваємо матеріали стороні захисту". "З 30 січня сторона захисту, захисники, мають право ознайомитися з усіма доказами, які були зібрані під час досудового розслідування", - зазначив прокурор.

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Після ознайомлення захисників з матеріалами досудового розслідування обвинувальний акт буде складено та направлено до суду для розгляду по суті.

Також прокурор підтвердив інформацію про те, що двоє колишніх депутатів Державної Думи Росії дали свідчення проти Януковича у справі про державну зраду. Кравченко не назвав їхніх прізвищ, посилаючись на таємницю слідства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що найближчим часом адвокатам Януковича передадуть матеріали справи про державну зраду, а з березня розпочнеться суд над екс-президентом. За словами генпрокурора, нещодавно слідство допитало останнього свідка у цій справі - голову Верховної Ради України Андрія Парубія.

20 січня Печерський районний суд Києва дозволив Генпрокуратурі України проводити заочне слідство у справі Януковича про державну зраду.

28 листопада 2016 року Луценко у Святошинському райсуді зачитав екс-президенту повідомлення про підозру. Того ж дня Янукович у режимі відео-конференції надавав свідчення у справі проти п’яти колишніх "беркутівців".

Екс-президент підозрюється у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України.