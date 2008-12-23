Ющенко ще не знає, чи їхати до Обами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що визначиться щодо своєї поїздки на інавгурацію новообраного президента США Барака ОБАМИ залежно від політичної ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на підсумковій річній прес-конференції «Майбутнє твориться сьогодні».

«Відповідь на це запитання (щодо поїздки у США – УНІАН) потрібно давати в контексті тих обставин, які можуть бути всередині країни, включаючи і питання бюджету, і економічної кризи. Іншими словами, відповідь на це запитання я дам дещо пізніше», - сказав Президент.

Говорячи про відносини між Україною і США, Президент наголосив, що вони розвиваються динамічно і є стратегічними. «Новообраний президент засвідчив незмінність курсу по відношенню до України. Таким чином, я би твердо хотів висловити те, що в цих відносинах ніяких змін не буде», - сказав В.ЮЩЕНКО.