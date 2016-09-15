Суд Євросоюзу сьогодні оголосить рішення щодо введення санкцій проти Януковичів

Про це повідомляє "112 Україна".

"Вже були попередні рішення по іншим особам, таких як Азаров, його син, Клюєв, Арбузов. Всі ці люди вже оскаржили в Європейському суді санкції щодо заморожування їхніх рахунків та заборони на в'їзд до ЄС. На той час вони подавали позови щодо санкцій, які були прийняті в 2014 році, а судове рішення було прийнято, коли були продовжені санкції у 2015 році, тобто рахунки залишаються замороженими", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожГПУ активізувала справу проти суддів Конституційного суду, які допомогли Януковичу узурпувати владу"Нам повідомили в Європейській раді, що адвоката Віктора Януковича попросили долучити до справи продовження санкцій за 2015-2016 роки. За словами експертів, є ймовірність того, що суд прийме рішення на користь Януковича, тому що на даний момент дуже слабкою є доказова база. Скаржились і раніше в деякі країни ЄС на брак співпраці з українською стороною слідства", - розповіла кореспондент.

Як повідомлялося, сім'я екс-президента Віктора Януковича застосувала юридичні заходи для стягнення з України компенсації в рамках справи про оскарження санкцій.

Раніше екс-міністр юстиції України Олена Лукаш повідомила, що суд ЄС зобов'язав Україну відшкодувати позовні витрати в сумі 6 млн 378,4 тис. грн колишньому президенту України Віктору Януковичу та двом його синам – Олександру Януковичу та Віктору Януковичу-молодшому (покійному) у справі щодо оскарження введених проти них Євросоюзом майнових санкцій.