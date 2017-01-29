"Це урок і нам, сьогоднішнім": Порошенко нагадав про подвиг загиблих під Крутами

Звернення президента з'явилося на його сторінці в Facebook.

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"Так, вони були зовсім юні, герої Крут. Але в грудях кожного з них билося серце Мужа, який обороняє Матір від лютого ворога. Їхній подвиг став великим уроком і сучасникам: можливо, для українських патріотів Грушевського, Винниченка події в Крутах уперше явили жахливу правду про комунізм і соціалізм. Може, тоді українські соціал-демократи, есери, монархісти, незалежники бодай на мить усвідомили, чим окошаться міжусобиці... для України й для них самих. Це урок і нам, сьогоднішнім, це докір нашим демократам – роз’єднаним, непоступливим, осілим по партійних хуторах і хутірцях... Звідти, з Крут, наші героїчні діти дивляться в глибину нашої совісті…"- написав президент на своїй сторінці у Facebook.

Крути. Вони боролися, щоб ми перемогли pic.twitter.com/2WFCeQNiD3 — APU (@APUkraine) January 29, 2017

Президент також додав, що це не його слова, "це слова В'ячеслава Чорновола, написані ним 19 років тому. Але вони й сьогодні - на злобу дня. Прошу всіх – почуйте".

Як йдеться у зверненні глави держави у зв’язку з Днем пам’яті Героїв Крут, оприлюдненому на офіційному сайті президента, героїчний бій під Крутами назавжди вписаний на скрижалі національної історії - передусім як приклад волелюбності та незламності українського народу.

«Саме жертовність та самовідданість Крутян дали змогу організовано евакуювати зі столиці центральні органи влади та відвести війська - тобто, зробити все можливе для швидкого повернення втрачених позицій. І головне - уряд молодої Української держави отримав змогу підписати мирний договір з Німеччиною, що означало міжнародне визнання УНР і автоматично робило більшовиків окупантами території суверенної держави», - додав Порошенко.

За його словами, нині, як і майже 100 років тому, країна, яка марить імперськими амбіціями, не може змиритися з існуванням незалежної України. Зараз, як і тоді, Росія розв’язала війну і заперечує свою агресію, намагаючись поширити у світі міф про внутрішній конфлікт в нашій державі.

«Стало традицією у День пам'яті Героїв Крут вшановувати сучасних героїв, які віддали своє життя за суверенітет і територіальну цілісність держави уже в нинішній українсько-російській війні. Вічна їм пам’ять», - зазначив президент.

Він також звернувся до воїнів, які у складі Збройних сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Національної поліції відстоюють право українців творити власну державу і подякував їм від усього народу за «чесну й героїчну щоденну працю».

Президент висловив упевненість, що українці обов’язково переможуть.

Довідка УНІАН. 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути в Чернігівській області, під селищем Крути та поблизу села Пам'ятне, 300 київських студентів, захищаючи підступи до Києва, вступили в бій з 6-тисячною армією більшовиків під командуванням Михайла Муравйова, яка в числі інших вела наступ на Українську народну республіку. Всі студенти або загинули, або були взяті в полон і жорстоко страчені.

Бій під Крутами стримав наступ більшовиків на чотири дні. І ці дні стали вирішальними для української дипломатії, щоб домогтися від міжнародного співтовариства визнання незалежної України.

Офіційно День пам'яті Героїв Крут почали відзначати в Україні з 2007 року.