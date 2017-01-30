Заява норвезької контррозвідки про втручання РФ у роботу Нобелівського комітету демонструє масштаби гібридної війни Кремля - нардеп

Про це на своїй сторінці в Facebook зазначила народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Ірина Фріз.

За її словами, висновки норвезької контррозвідки про проведення Російською Федерацією акції впливу щодо Нобелівського комітету демонструють масштаби гібридної війни, яку веде Кремль.

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«Створення фейкових листів від керівництва України, їх розповсюдження через російські пропагандистські медіа і подібні системні дії в інформаційному просторі – це тактика ведення війни нового покоління до якої цивілізований світ тільки призвичаюється. Сьогодні без «інформаційної підготовки» не проводиться жодна гібридна військова операція. І фронт, на якому це відбувається, дуже широкий», – відзначила Фріз.

Вона також підкреслила, що в Європі тільки зараз починають розробляти протидію цій тактиці.

«Небагато цивілізованих людей розуміють логіку багатьох подій. Але їх можна прорахувати, якщо взяти за основу модель поведінки «пітерської братви» з 90-х, яку дуже добре розуміє Путін. Співставте психологічні методи шантажу, вбивств, шахрайства, залякування з державною політикою Росії, додайте до цього сучасні інформаційні технології й можливості і розуміння прийде дуже швидко. Ми маємо справу з політикою, яка провадиться «гопниками» світового масштабу. І всі «незрозумілі» ходи зразу ж стають логічними, якщо сприйняти це як факт. Діяти з цими людьми потрібно відповідно їх психології. І це має сьогодні зрозуміти кожний демократичний політичний лідер в світі».

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«Заява норвезької контррозвідки має стати черговим доказом міжнародній спільноті того, як глибоко та широко відбувається російська агресія. Гібридна війна Кремля проти Європи ведеться повномасштабно, охоплюючи соціальні, гуманітарні, внутрішньополітичні питання. Відбувається втручання у суверенні передвиборчі процеси, стимулюється поглиблення міграційних кризових явищ, проводиться політика дезінформації і залякування», – підкреслила депутат.

Окремо Фріз звертає увагу на те, що епізод із впливом на Нобелівський комітет має стати аргументом для проведення спільної і адекватної політики щодо РФ, в тому числі, і в питаннях санкцій.

«Ці люди розуміють тільки мову сили і будь-який неагресивний жест сприймають, як слабкість. Вони постійно випробовують своїх партнерів, зчитуючи реакцію. Тож мова санкцій і ізоляції – це найкраща тактика», – зауважує Ірина Фріз.

Як повідомляв УНІАН, поліцейська служба безпеки (PST) Норвегії заявила про втручання російських спецслужб у роботу Нобелівського комітету.

За словами директора Нобелівського інституту в Осло Олафа Ньйольстада, влітку 2015 року агентство Sputnik опублікувало підробного листа до посольства США в Норвегії. Згідно з документом, випущеним від імені спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана, президент Порошенко нібито вимагав від американських дипломатів гарантій присудження нагороди.

В PST інцидент охарактеризували як організовану спецслужбами з Росії кампанію з дезінформації. Норвезька служба безпеки заявляє про причетність до події співробітників російського посольства, імена яких не розкриваються.