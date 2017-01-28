Норвезькі спецслужби вважають, що Росія намагалася вплинути на Нобелівський комітет - ЗМІ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на місцеву телерадіокомпанію NRK.

Директор Норвезького нобелівського комітету Улаф Ньолстад розповів телеканалу, що влітку 2015 року до нього прийшли два представника російського посольства. На зустрічі, серед іншого, з'явилися незадовго до того повідомлення про те, що українська влада нібито направили голові американської дипмісії в Осло лист про спільне тиску на Нобелівський комітет, щоб домогтися присудження премії миру Порошенко. Як зазначив Ньолстад, що в той момент він вже підозрював, що лист було несправжнім, і запитав про це російських дипломатів. Ті відповіли, що не знають, чи було воно справжнім, згадує директор комітету.

Після зустрічі Ньолстад, за його словами, задумався, чи не була вона спробою вплинути, і зв'язався з поліцейською Службою безпеки, яка займається боротьбою зі шпигунством.

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Керівник контррозвідувального підрозділу Служби безпеки Арне Крістіан Хаугстойл заявив NRK, що один із відвідали Нобелівський комітет російських дипломатів був співробітником російської розвідки. "За нашою оцінкою, це була операція з надання впливу... Ми бачимо, що фальшиві новини і фальшивий лист використовувалися, щоб дискредитувати потенційного кандидата на премію миру. Ми вважаємо, що в даному разі метою було домогтися того, щоб Порошенко не був кандидатом на Нобелівську премію миру", - заявив він.

У свою чергу в російському посольстві зазначили, що такі візити - повсякденна дипломатична робота. "Важлива частина повсякденної роботи дипломата в будь-якій країні - збір і аналіз інформації про внутрішню і зовнішню політику, обмін думками з партнерами і багато іншого", - йдеться у відповіді посольства Росії, який оприлюднив телеканал.

Дипломати зазначають, що зустрічі з працівниками Нобелівського комітету відбуваються час від часу, враховуючи величезний інтерес до премії миру, а на грудневу церемонію запрошують всіх акредитованих в Осло послів. Крім того, в той час, про який йде мова, Ньолстад тільки обійняв посаду (1 січня 2015 року), і завдати йому візит ввічливості - звичайна дипломатична практика, відзначили в російському посольстві.