Адвокат Фейгін просить Путіна відпустити всіх українських політв'язнів, яких утримують у РФ

Про це йдеться у його відкритому листі на адресу президента РФ, текст якого має УНІАН.

"Обставини помилування Савченко і подальший її обмін на Єрофеєва і Александрова 25 травня 2016 року вселили певні надії на розв’язання ситуації з іншими засудженими українськими громадянами, які залишаються у РФ. У числі їх: Юрій Солошенко, Геннадій Афанасьєв, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Олексій Чирній, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Валентин Виговський, Сергій Литвинов, Хайсер Джемілєв, Олександр Костенко і ряд інших", - написав Фейгін.

Він переконаний, що "все це - наслідки дій нашої країни на Сході України і в Криму".

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"Адже поява цих українців у російських в'язницях - насильно вивезених, заарештованих та притягнутих до кримінальної відповідальності має політичні першопричини. Процесуальна форма була лише фасадом вирішення амбітних політичних завдань вищого керівництва країни. Справа Надії Савченко неупереджено і невідворотно це довела. Хіба ні?", - підкреслив захисник.

За словами Фейгіна, наявність політв'язнів у РФ - це ганьба для країни, яка вважає себе цивілізованою.

"Таким самим ганебним фоном війни на Донбасі стала оскаженіла українофобія у вітчизняних ЗМІ, розв'язана на догоду інтересам влади і за прямого їх потурання. Ця потворна пропаганда стала додатковим мотивом для знущань над українськими політв'язнями у російських в'язницях. Безсумнівно, у Ваших можливостях нарешті вже позбавити від подібних речей російське суспільство. Звертаюся до Вас із закликом відпустити (обміняти), прямо тепер, вищевказаних громадян України, і тим самим закінчити все це", - наголосив адвокат.

Нагадаємо, 29 травня Порошенко заявив про досягнення попередньої домовленості з РФ щодо повернення політв'язнів Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка.