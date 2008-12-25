Тимошенко вилетіла на місце трагедії у Криму

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО в екстреному порядку вилетіла до Євпаторії, де вчора увечері стався вибух у житловому будинку.

Як передає кореспондент УНІАН, разом з главою уряду відбув і перший віце-прем’єр Олександр ТУРЧИНОВ, який очолює Урядову комісію з вивчення обставин трагедії в Євпаторії

В поїздці прем’єра також супроводжують заступник голови НАК “Нафтогаз України” Володимир ТРИКОЛИЧ та інші урядовці.

Як зазначили в прес-службі Кабміну, на місці трагедії із 3-ї години ночі працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі з міністром МНС Володимиром ШАНДРОЮ.

Як повідомлялося, вибух у Євпаторії на вулиці Некрасова, 67, у п’ятиповерховому шестипід’їзному 95-квартирному житловому будинку (1965 року забудови) стався 24 грудня близько 22-ї год.

За даними МНС, вибухом зруйновані 35 квартир (перший та другий під’їзди будинку, в яких прописані 62 особи) та пошкоджені квартири третього під’їзду.

Станом на 07.00 25 грудня загинули 9 осіб, із них 1 дитина. Врятовані 20 осіб. Під завалами можуть перебувати 60-62 осіб.