Верховна Рада сьогодні «гризтиме» бюджет-2009
09:21, 25 грудня 2008Політика
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Документ розглянуть у першому читанні
Верховна Рада сьогодні, 25 грудня, розглядатиме проект державного бюджету на 2009 рік у першому читанні.
Напередодні проект бюджету-2009 розглядали у профільному парламентському комітеті.
Як повідомляв УНІАН, ВР прийняла до розгляду проект держбюджету-2009, підготовлений урядом, 23 грудня.
В той же час фракція Партії регіонів заявила, що не підтримує урядовий проект бюджету на 2009 рік.
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