Верховна Рада сьогодні «гризтиме» бюджет-2009

Верховна Рада сьогодні, 25 грудня, розглядатиме проект державного бюджету на 2009 рік у першому читанні.

Напередодні проект бюджету-2009 розглядали у профільному парламентському комітеті.

Як повідомляв УНІАН, ВР прийняла до розгляду проект держбюджету-2009, підготовлений урядом, 23 грудня.

В той же час фракція Партії регіонів заявила, що не підтримує урядовий проект бюджету на 2009 рік.