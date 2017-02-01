Радбез ООН ухвалив запропоновану Україною заяву по Донбасу

Про це йдеться в повідомленні постійного представництва України в ООН на сторінці в Twitter.

У заяві Радбезу зазначається, що РБ ООН висловлює серйозну занепокоєність через небезпечне загострення ситуації на сході України і закликає до негайного повернення до режиму припинення вогню.

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"Члени РБ ООН засуджують використання на лінії зіткнення в Донецькій області озброєнь, що заборонені Мінськими угодами, яке призводить до загибелі і поранень людей, у тому числі мирних жителів", - йдеться в прийнятій на закритому засіданні Радбезу ООН заяві.

Також в заяві наголошується, що члени РБ ООН висловили повну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також наголосили на необхідності суворого дотримання резолюції 2202 (2015), яка затвердила "Пакет заходів з імплементації Мінських угод".