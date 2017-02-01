Столтенберг закликав Росію вплинути на бойовиків, щоб покласти край насильству навколо Авдіївки

Про це повідомляє сайт Альянсу.

Столтенберг висловив глибоку стурбованість у зв'язку з нещодавнім вибухом порушень режиму припинення вогню навколо Авдіївки.

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Закликаючи до "негайного повернення до режиму припинення вогню", генсек НАТО підкреслив, що спостерігачам ОБСЄ повинен бути гарантований вільний і безпечний доступ в регіони.

"Він також закликав Росію використовувати свій значний вплив на сепаратистів, щоб покласти край насильству", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.

У місті пошкоджено багато житлових будинків, проблеми з електрикою, водою та опаленням. Сьогодні опівдні Жебрівський заявив, що російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантії припинення вогню в районі Авдіївки. Однак бойовики сьогодні обстріляли піротехнічні загони і загони енергетиків, які приїхали у фронтову Авдіївку.