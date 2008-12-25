Через 45 хвилин у сесійній залі ВР має з’явитися бюджет
16:13, 25 грудня 2008Політика
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Нардепи напропонували аж на 60 млрд.
Комітет Верховної Ради з питань бюджету буде готовий винести проект держбюджету на наступний рік для розгляду парламентом у першому читанні орієнтовно о 17.00.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член Бюджетного комітету, депутат від фракції Партії регіонів Володимир МАКЄЄНКО.
За його словами, комітет весь день проводив своє засідання і узгоджував всі пропозиції, які надійшли до проекту головного фінансового документу країни.
«Пропозицій надійшло багато, на 60 млрд. грн.», - сказав він.
В.МАКЄЄНКО зазначив, що зараз планується провести ще одне засідання Бюджетного комітету для остаточного узгодження пропозицій.
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