Через 45 хвилин у сесійній залі ВР має з’явитися бюджет

Комітет Верховної Ради з питань бюджету буде готовий винести проект держбюджету на наступний рік для розгляду парламентом у першому читанні орієнтовно о 17.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член Бюджетного комітету, депутат від фракції Партії регіонів Володимир МАКЄЄНКО.

За його словами, комітет весь день проводив своє засідання і узгоджував всі пропозиції, які надійшли до проекту головного фінансового документу країни.

«Пропозицій надійшло багато, на 60 млрд. грн.», - сказав він.

В.МАКЄЄНКО зазначив, що зараз планується провести ще одне засідання Бюджетного комітету для остаточного узгодження пропозицій.