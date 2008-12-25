Конституційний суд отримав скаргу Ющенка на Тимошенко

До Конституційного Суду України 24 грудня надійшло конституційне подання Президента України щодо відповідності Конституції Постанови Кабінету міністрів № 1039 «Про передачу Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення до сфери управління Міністерства транспорту та зв’язку».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду, конституційні подання передані на вивчення до Секретаріату КСУ.

Як повідомляв УНІАН, постанову «Про передачу Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення до сфери управління Міністерства транспорту та зв`язку» Кабінет міністрів прийняв 26 листопада 2008 року.

24 грудня Президент зупинив дію цього рішення уряду.

На думку глави держави, передача КРРТ із сфери управління Державного комітету телебачення та радіомовлення України до сфери управління Міністерства транспорту та зв`язку порушує цілісність єдиної системи управління державною складовою інформаційного простору України, унеможливить виконання завдань щодо реалізації єдиної збалансованої державної політики в інформаційній сфері, призведе до виникнення проблем, явищ та чинників, що створюють небезпеку національним інтересам України у цій сфері і негативно впливають на суспільний розвиток та реалізацію її інтеграційних прагнень.