ВР назвала пам’ятні дати на наступний рік
"За" проголосували 236 нардепів
Верховна Рада України затвердила перелік ювілейних та пам’ятних дат, які наступного року відзначатимуться на державному рівні.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови “Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2009 році” проголосували 236 народних депутатів з 444 зареєстрованих в сесійній залі.
Зокрема, відзначатиметься 990 років від початку правління Ярослава Мудрого (1019); 925 років з часу заснування м.Броди (1084) та 425 років надання місту Магдебурзького права (1584); 350 років від Конотопської битви; 300 років Полтавської битви; 225 років з часу заснування м. Сімферополя; 175 років від часу заснування (1834) Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 90 років проголошення акта возз’єднання УНР і ЗУНР в єдину соборну Україну, День Соборності України. Крім того, відзначатиметься 90 років від часу визволення Києва військами УНР; 70 років від дня проголошення незалежності Карпатської України; 70 років від часу початку Другої світової війни; 65 років від часу проведення Корсунь-Шевченківської наступальної операції під час Другої світової війни; 65 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національностей.
Також 1 січня відзначатиметься 100 років від дня народження Степана Бандери, 6 січня – 70 років від дня народження Валерія Лобановського; 9 січня – 85 років від дня народження Сергія Параджанова; 9 березня – 195 років від дня народження Тараса Шевченка; 1 квітня – 200-річчя від дня народження Миколи Гоголя; 22 травня – 130 років від дня народження Симона Петлюри; 10 вересня – 115 років від дня народження Олександра Довженка тощо.