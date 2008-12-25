Кириленко: для тих, хто хоче бюджет, є ще понеділок, вівторок і середа

Колишній лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО прогнозує, що наступний тиждень ВР працювати в пленарному режимі для того, щоб ухвалити Держбюджет-2009.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО заявив сьогодні журналістам.

Він наголосив, що до Нового року бюджет може бути ухвалений, але гарантій цього ніхто не може дати.

Пояснюючи причину, чому частина фракції не голосувала за ухвалення держбюджету, В.КИРИЛЕНКО зауважив, що це пов’язано з необхідність збільшення соціальних видатків.

«Не можна це робити бігом-бігом. Це означає, що уряд вважає депутатів або якимись хлопчиками для натискання кнопок, або він демонструє непрофесійні підходи», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

В той же час він висловив переконання, що завтра ВР повернеться до розгляду цього питання.

«Крім того, Новий рік починається 1 січня, а не завтра, і тому для тих, хто хоче працювати і дійсно прийняти до Нового року бюджет, є ще понеділок, вівторок і середа. Хоча затягувати ухвалення не можна і, при бажанні уряду, ми можемо ухвалити рішення і завтра», - сказав він.