США нагадали країнам-членам ОБСЄ про репресії у Криму і закликали засудити російську окупацію

Про це йдеться в заяві тимчасового повіреного США при ОБСЄ Кейт Бернс, яку вона виголосила сьогодні на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

"Сполучені Штати залишаються глибоко стурбованими останнім посиленням політично мотивованих затримань та арештів в окупованому Росією Криму, яких зазнають адвокати-правозахисники та активісти", - наголосила Бернс.

Вона нагадала, що 25 січня російські правоохоронні органи примусово утримували адвоката Миколу Полозова у Сімферополі, щоб перешкодити йому представляти інтереси заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, проти якого висунуті сфабриковані обвинувачення у сепаратизмі. Бернс додала, що окупаційна влада заборонила діяльність Меджлісу.

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За її словами, так само кримськотатарський адвокат Еміль Курбедінов та активіст Сейран Салієв були заарештовані 26 січня за свою діяльність у захисті інших кримських татар, яких переслідує окупаційна влада.

"Це пригнічення, підтримуване присутністю російських Збройних сил, спрямоване проти тих, хто насмілюється в повний голос висловлюватися проти російської окупації", - наголосила Бернс.

Також дипломат зауважила, що Крим залишається невід'ємною частиною України в межах її міжнародно визнаних кордонів. "Ми закликаємо усі країни-учасниці ОБСЄ засудити російську окупацію та спробу анексії Криму. Санкції, пов'язані з Кримом, залишатимуться чинними, поки Росія не припинить свою окупацію та не поверне повний контроль над півостровом Україні", - заявила Бернс.

У цьому зв'язку вона сказала, що санкції США проти Росії за її агресивні дії на сході України зберігатимуться, поки Росія повністю не виконає свої зобов'язання за Мінськими угодами.