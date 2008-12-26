Литвин: ну скільки можна ґвалтувати країну

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує фракції “Наша Україна – Народна самооборона” вивести з уряду своїх представників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні парламенту після того, як в черговий раз у парламенті не вистачило голосів для прийняття бюджету на 2009 рік.

За словами голови ВР, неможливо зрозуміти ситуацію, коли представники НУ-НС в уряді підтримують бюджет, а потім в парламенті частина представників цієї політичної сили не голосують за проект бюджету-2009.

«Ну скільки можна ґвалтувати країну», - заявив В.ЛИТВИН, додавши, що «треба прийняти рішення і вийти з уряду». За його словами, «це буде принципове рішення».

В.ЛИТВИН закликав «припинити цей фарс в Україні». «Ми зупинили політичну кризу, і це багатьом не подобається», - додав В.ЛИТВИН. За його словами, «хочуть, щоб країна далі розвалювалась».

Звертаючись до фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, В.ЛИТВИН зазначив, що «хочуть бути і так, і сяк».