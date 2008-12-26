Шефа СБУ підозрюють у незаконних діях

Народні депутати просять перевірити можливу причетність виконуючого обов’язки голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА до незаконних дій.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні ВР був зачитаний депутатський запит народного депутата Валерія КАМЧАТНОГО до генерального прокурора щодо причетності першого заступника голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА до спекуляцій на валютному ринку.

Крім того, був зачитаний депутатський запит Володимира ПИЛИПЕНКА до генерального прокурора щодо причетності В.НАЛИВАЙЧЕНКА до незаконного зняття інформації та втручання у роботу сервера інтернет-видання «Українська правда».

Також був зачитаний запит В.ПИЛИПЕНКА до генерального прокурора щодо причетності В.НАЛИВАЙЧЕНКА до незаконних оперативно-розшукових заходів стосовно членів ЦВК.

У ВР був зачитаний запит Ігоря САВЧЕНКА до генерального прокурора щодо причетності В.НАЛИВАЙЧЕНКА до зникнення екс-голови Львівського адміністративного апеляційного суду Ігоря ЗВАРИЧА.

Також був зачитаний запит Святослава ОЛІЙНИКА до генпрокурора щодо причетності В.НАЛИВАЙЧЕНКА та колишнього заступника голови СБУ Олега СКЛЯРА до незаконного отримання інформації про приватне життя громадян України.

Був зачитаний запит народних депутатів Юрія КАРМАЗІНА та Олега ЛЯШКА до генпрокурора щодо причетності В.НАЛИВАЙЧЕНКА до привласнення бюджетних коштів.

Також був зачитаний запит народного депутата Валентина БОНДАРЄВА до начальника управління СБУ у Запорізькій області щодо причетності В.НАЛИВАЙЧЕНКА до розкрадання культурних цінностей.