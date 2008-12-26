Заступник Балоги вимагає від Тимошенко правду про зустріч з Соросом

Заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН зазначає, що минулого тижня уряд ухвалив рішення про залучення чергових іноземних консультантів для «управління активами стосовно продажу одиниць установленої кількості».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

За словами І.ПУКШИНА, «як і у випадку приватної зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО із Дж.СОРОСОМ у ресторані під Києвом, усі подробиці укладення договору уряду з Blackstone Group International Limited ретельно приховуються від громадськості. Єдине, що відомо, – усі ці події організовувались особисто віце-прем`єр-міністром Г.НЕМИРЕЮ».

На думку експертів, закордонні консультанти отримали, щонайменше, право вести переговори з кредиторами державних підприємств України, які мають значні борги. «Як відомо з практики, набуття власності в Україні досить часто відбувалося через «боргові схеми», - нагадав заступник глави Секретаріату. Таким чином, на його думку, задекларована допомога уряду щодо антикризових дій може перетворитися на фінансову розвідку, замовлену не в Україні, але оплачену з українського бюджету.

І.ПУКШИН звернув увагу, що проти залучення одного з консультантів Credit Suisse виступив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, зазначивши, що «не можуть бути радниками компанії, які мають бізнес-інтереси в Україні».

«Президент категорично виступає проти розпродажу державного майна, передусім, за допомогою усіляких схем. У зв`язку з цим глава держави уже зупинив низку відповідних рішень уряду. Таким чином, Віктор ЮЩЕНКО категорично проти забезпечення політичних інтересів однієї сторони – прем`єра за рахунок задоволення економічних інтересів іншої сторони, яка нам не відома», – запевнив І.ПУКШИН.

Заступник глави Секретаріату Президента наголосив: «Замовчувати ці факти злочинно. Громадськість має почути правду, у тому числі й від прем`єр-міністра України».