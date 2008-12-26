“Єдиний Центр” пояснює, чому не підтримав бюджет

Партія “Єдиний Центр” пояснює свою непідтримку урядового проекту державного бюджет на 2009 рік нереальністю його виконання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії з посиланням на одного з її лідерів, народного депутата Василя ПЕТЬОВКУ.

«Підтримувати щось, написане на коліні, де не враховано інтереси простих українців, можуть лише ті, хто хоче за допомогою цього «творіння» якомога довше залишитися у владі. Нам потрібен бюджет як цілісна програма боротьби з економічною кризою, а не передвиборчий маніфест кандидата в президенти від БЮТ», - заявив В.ПЕТЬОВКА.

Політик зауважив, що якщо прийняти бюджет на основі “взятих зі стелі макропоказників, на які спирається уряд”, Україна його не зможе виконати. За його словами, уже за півроку почнуть закінчуватись кошти, в тому числі – на зарплати бюджетникам та пенсії. “Напевно, за планом опозиційного до українського народу прем`єра, через півроку її у владі вже не буде, тому вона й не переймається такою далекою для неї перспективою”, – додав депутат.

Він наголосив, що країні необхідний чесний бюджет. «Не потрібно, як і у році, що минає, малювати райдужні перспективи й обіцяти все виправити в процесі доопрацювання. Рік тому ми вже повірили уряду і в результаті отримали одну з найгірших економічних ситуацій у світі. Час бути чесними з власним народом», - сказав В.ПЕТЬОВКА.

Як повідомляв УНІАН, ВР впродовж двох днів кілька разів намагалася прийняти держбюджет на 2009 рік, однак не вистачало голосів.

Сьогодні, 26 грудня, після 17-ї години держбюджет вдалося прийняти 226-ма голосами.