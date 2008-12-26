Хто з НУ-НС и ПР голосував за бюджет-2009 (прізвища)

Верховна Рада з третьої спроби ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Документ набрав 226 голосів “за” при мінімально необхідних 226-х.

Одностайно документ підтримали лише фракції БЮТ та Блоку Литвина. Комуністи так само одностайно не голосували. Регіонали віддали за бюджет 4 голоси: спрацювали картки Василя Грицака, Василя Гуреєва, Павла Коржа та Тараса Чорновола.

(Нагадаємо, що після першої, вчорашньої, спроби ухвалити бюджет регіонали заявили про фальсифікацію результатів через те, що на голосування “за” спрацювали картки двох нардепів з їхньої фракції – Василя Горбаля та Сергія Головатого).

З 72 нардепів фракції НУ-НС проект бюджету підтримали 46. Це: Володимир Ар’єв, Олександр Бондар, Олександр Бобильов, Валерій Борисов, Сергій Василенко, Ольга Герасим’юк, Ірина Геращенко, Юрій Гримчак, Анатолій Гриценко, Андрій Давиденко, Ярослав Джоджик, Мустафа Джемілєв, Станіслав Довгий, Давид Жванія, Іван Заєць, Едуард Зейналов, Олександр Доній, Роман Зварич, Юрій Кармазін, Владислав Каськів, Микола Катеринчук, Юрій Ключковський, В’ячеслав Коваль, Олександр Клименко, Руслан Князевич, Юрій Костенко, Володимир Марущенко, Кирило Куликов, Катерина Лук’янова, Микола Мартиненко, Анатолій Матвієнко, Геннадій Москаль, Олександр Омельченко, Ігор Палиця, Олег Новіков, Олександр Слободян, Юрій Стець, Борис Тарасюк, Сергій Харовський, Віктор Шемчук, Володимир Поляченко, Іван Сподаренко, Тарас Стецьків, Володимир Стретович, Олександр Третьяков та Олександр Чорноволенко.

За даними результатів відкритого поіменного голосування. Матеріалиофіційного сайту Верховної Ради