Суд призупинив діяльність виборчої комісії в Одесі

Приморський райсуд міста Одеса призупинив діяльність Одеської територіальної виборчої комісії на час розпочатого сьогодні судового розгляду за позовом обласних організацій КПУ, СПУ, політичних блоків Юрія Кармазіна, НСНУ, БЮТ та інших парторганізацій до керівництва Одеської обласної ради, які вважають нелегітимною обласну ТВК, сформовану 17 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суддя Наталія ІЛЬЧЕНКО прийняла на користь забезпечення законних прав позивачів.

Клопотання представника відповідача Людмили КОРОЇ про відведення головуючого на процесі було відхилено як необгрунтоване і з урахуванням позицій представників партій-позивачів у даній справі.

На думку голови обласної організації Комітету виборців України Анатолія БОЙКА, «у результаті припинено виборчий процес в регіоні на період слухання справи «партії проти Одеської облради», оскільки виникла патова ситуація: колишня обласна виборча комісія скасована рішенням облради від 14 листопада, а діяльність новообраного тервиборчкому призупинена рішенням суду».

Як повідомляв УНІАН, листопадова сесія Одеської облради розпустила колишній облтервиборчком після звернення голови виборчкома Володимира БІЛОУСЮКА, що заявив, що «в своєму нинішньому складі комісія непрацездатна».

На вирішення питання про висунення партіями і блоками кандидатів в новий склад тервиборчкому сесія, на думку А.БОЙКА, відвела лише два дні - дуже малий термін (законодавство відводить на процедуру 7 днів). Це не дозволило політичним силам належним чином оформити подання на своїх кандидатів. У результаті, 17 листопада облрада затвердила новий склад Одеської обласної територіальної виборчої комісії на чолі з представником Партії регіонів Миколою ЛОБАНОВИМ, заступником голови виборчкому Олексієм БОГУНЕНКОМ (Народна партія), секретарем Ігорем ШЕВЧЕНКОМ (партія «Зелена планета»). Не одержали представництва в складі ТВК Блок Юлії Тимошенко, «Наша Україна - Народна самооборона» і Соціалістична партія.

Голова облорганізації КВУ відразу ж висловив прогноз, що склад виборчкому «незбалансований» і «не викликатиме довіри у ключових політичних суб`єктів регіону, що може створити грунт для звинувачень в порушеннях і фальсифікаціях».