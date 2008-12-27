Стельмах провини за собою не відчуває і на дилетантів не ображається

Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ заявляє, що Нацбанк не створив жодних умов для знецінення національної валюти.

Про це він заявив у випуску програми «Свобода» на телеканалі «Інтер».

Зокрема, на запитання щодо курсу гривні до іноземних валют, він відповів: “Я тут представляю загальнонаціональний інститут, якому довірена стабілізація національної валюти... Це означає, що цілісність грошей повинна бути не менше, ніж в минулому році. Це наше завдання..., але в житті трапляється інакше”.

При цьому В.СТЕЛЬМАХ наголосив: “Нацбанк не створив жодних умов, щоб створити знецінення національної валюти”.

Крім того, відповідаючи на запитання ведучих програми, голова НБУ сказав, що не ображається на висловлення йому недовіри з боку Верховної Ради України.

“Хіба можна ображатися на тих, хто аматорськи підходить до оцінки таких питань (мається на увазі діяльність НБУ – УНІАН)”, - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня Верховна Рада висловила недовіру голові та правлінню Національного банку України.

За ухвалення відповідної постанови “Про попередній звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки діяльності Національного банку України в період фінансової кризи” проголосували 380 народних депутатів з 425 зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою парламент визнав роботу НБУ в період фінансової кризи такою, що не забезпечила основної функції НБУ – стабільності національної грошової одиниці, що створила загрозу національній економічній безпеці та суверенітету України.

ВР визнала процедуру рефінансування, яку здійснював Нацбанк протягом жовтня-грудня 2008 року, непрозорою, упередженою на користь окремих фінансових структур та такою, що має ознаки корупції і призвела до масштабної різкої дестабілізації національної валюти та інфляції.

Парламент також звернувся з вимогою до Президента невідкладно внести подання про звільнення В.СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ, а також внести на розгляд ВР кандидатуру на цю посаду.

Як зазначив голова тимчасової слідчої комісії ВР Юрій ПОЛУНЄЄВ (БЮТ), системний аналіз дій НБУ дає підстави для висновку про неефективність роботи керівництва НБУ, що призвело до девальвації національної валюти, накопичення кредитів та валютних ризиків у банківській системі, для розв’язання яких потрібно не менше третини ВВП у вигляді коштів платників податків.